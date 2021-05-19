«Челси» обыграл «Лестер» после поражения в финал Кубка Англии

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Челси» победил «Лестер» (2:1).

В составе хозяев голы забивали Антонио Рюдигер и Жоржинью (с пенальти). У гостей отличился Келечи Ихеаначо. 15 мая «Лестер» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Челси» набрал 67 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У «Лестера» 66 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Челси» — «Лестер» — 2:1 (0:0)

Голы: Рюдигер, 47 (1:0). Жоржинью, 66 — с пенальти (2:0). Ихеаначо, 76 (2:1).

«Челси»: Э.Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Зума, 87), Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте (Ковачич, 32), Маунт, Вернер (Жиру, 90), Пулишич.

«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 68), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Ихеаначо, 60), Варди, Перес.

Предупреждения: Перес, 32. Фофана, 82. Аспиликуэта, 87. Ндиди, 88. Э.Менди, 90. Рикарду Перейра, 90.

18 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».