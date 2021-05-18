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Моуринью высказался об уходе Ходжсона из «Кристал Пэлас»

18 мая 2021, 23:07
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Португальский специалист Жозе Моуринью в Instagram прокомментировал решение главного тренера «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона покинуть команду после окончания нынешнего сезона.

«Для меня было большим удовольствием и честью разделить боковую линию с такой легендой, как мистер Рой Ходжсон. Поздравляю вас с потрясающей карьерой, настоящий джентльмен, которого всем в футболе будет не хватать!» — написал Моуринью.

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с сентября 2017 года.

«Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPBlZmfpVaU/

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