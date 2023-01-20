«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Маунту

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Мэйсону Маунту, утверждает The Guardian.

В связи с этим лондонский клуб активизирует попытки договориться о новом контракте с 24-летним хавбеком.

У Маунта осталось 18 месяцев до окончания контракта, при этом зарплата полузащитника — 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю, одна из самых низких в «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии Маунт провел в составе «Челси» 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.