«Саутгемптон» одержал победу в матче с «Кристал Пэлас»

«Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Дубль в составе победителей сделал Дэнни Ингс. Также отличился Чи Адамс. У гостей забил Кристиан Бентеке, а Лука Миливоевич не реализовал пенальти.

«Святые» набрали 40 очков и занимают 14-е место. У «Пэлас» 41 очко и 13-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (1:1)

Голы: Бентеке, 2 (0:1). Ингс, 19 (1:1). Адамс, 48 (2:1). Ингс, 75 (3:1).

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 41 (вратарь)

«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Салису, 46), Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 76), Минамино, Адамс.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Ридевалд, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Эзе, Бентеке (Матета, 78), Айю (Батшуайи, 72), Заа.

Предупреждения: Беднарек, 44. Айю, 45+1. Вестергор, 54. Куяте, 77. Заа, 90+2.

Судья: Мэдли.

11 мая. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».