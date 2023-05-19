«Челси» и Почеттино в ближайшие дни подпишут контракт

«Челси» и аргентинский специалист Маурисио Почеттино в ближайшее время заключат контракт, сообщает The Times.

По данным источника, на днях тренер вылетит из Барселоны в Лондон и проведет переговоры с руководством «синих». Стороны подпишут контракт на три сезона. К работе Почеттино приступит 1 июля.

Ранее в Англии Почеттино тренировал «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Аргентинец уже год находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне команда не будет выступать в еврокубках.