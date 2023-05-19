Лэмпард признался, что хотел пригласить Холанна в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что хотел пригласить нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в лондонский клуб.

«Я стремился к тому, чтобы Эрлин Холанн оказался в «Челси». Конкуренция была большой, потому что он выдающийся игрок. Пункт о выкупе был разумным. Я не знаю, насколько это было близко... но я хотел пригласить его», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

22-летний форвард перешел в «Манчестер Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне норвежец забил 52 мяча и отдал 8 голевых передач в 49 матчах за «горожан».