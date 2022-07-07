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Уорнок: «Роналду — великий игрок, но «Манчестер Юнайтед» нужна сплоченность в раздевалке»

Уорнок считает, что уход Роналду из «МЮ» может помочь тен Хагу
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед». По его мнению, уход 37-летнего португальца может помочь главному тренеру манкунианского клуба Эрику тен Хагу.

«Роналду — великий игрок, но «Манчестер Юнайтед» нужна сплоченность в раздевалке, — написал Уорнок в Twitter. — Несмотря на то, что тен Хаг не скажет об этом публично, я думаю, что он не будет сильно против его ухода. Нужно поддерживать тренера игроками, которых он хочет видеть, нужно позволить ему построить свою собственную команду».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативных передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/warnockofficial/status/1543892195702444032
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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