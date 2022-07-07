Бывший тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед». По его мнению, уход 37-летнего португальца может помочь главному тренеру манкунианского клуба Эрику тен Хагу.

«Роналду — великий игрок, но «Манчестер Юнайтед» нужна сплоченность в раздевалке, — написал Уорнок в Twitter. — Несмотря на то, что тен Хаг не скажет об этом публично, я думаю, что он не будет сильно против его ухода. Нужно поддерживать тренера игроками, которых он хочет видеть, нужно позволить ему построить свою собственную команду».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативных передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.