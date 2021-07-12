Ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем»
18:34
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк возобновил тренировки с командой во время предсезонки, сообщает пресс-служба клуба.
Ван Дейк получил серьезную травму колена еще осенью во время дерби против «Эвертона». Тогда травму голландскому защитнику нанес голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд.
Отметим, что в 2019 году Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
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