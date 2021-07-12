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Ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем»

18:34
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк возобновил тренировки с командой во время предсезонки, сообщает пресс-служба клуба.

Ван Дейк получил серьезную травму колена еще осенью во время дерби против «Эвертона». Тогда травму голландскому защитнику нанес голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд.

Отметим, что в 2019 году Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

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Иван Шитик все материалы автора

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