Ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк возобновил тренировки с командой во время предсезонки, сообщает пресс-служба клуба.

Ван Дейк получил серьезную травму колена еще осенью во время дерби против «Эвертона». Тогда травму голландскому защитнику нанес голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд.

Отметим, что в 2019 году Вирджил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».