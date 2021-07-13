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Санчо прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Манчестер Юнайтед»

16:46
Джейдон Санчо. Фото Reuters
Джейдон Санчо. Фото Reuters
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«Боруссия» из Дортмунда и «Манчестер Юнайтед» согласовали все условия трансфера полузащитника Джейдона Санчо. 21-летний англичанин прошел меодосбледование, о трансфере официально будет объявлено в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 85 миллионов евро.

Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 года. В чемпионате Германии на его счету 104 матча и 38 голов, в 21 игре в Лиге чемпионов он забил 5 голов. С «Боруссией» он выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

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Иван Шитик все материалы автора

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