«Челси» готов платить Кулибали 10 миллионов евро в год

«Челси» готов предложить защитнику «Наполи» Калиду Кулибали зарплату в размере 10 миллионов евро в год, утверждает La Gazzetta dello Sport.

30-летний футболист может покинуть команду из Неаполя в конце следующего сезона на правах свободного агента, либо его приобретет новый клуб. Текущий контракт игрока истекает в июне 2023 года.

«Наполи» предлагал продление Кулибали новый контракт, но с пониженной зарплатой. Такой вариант не устроил защитника.

В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.