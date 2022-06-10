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«Челси» готов платить Кулибали 10 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» готов предложить защитнику «Наполи» Калиду Кулибали зарплату в размере 10 миллионов евро в год, утверждает La Gazzetta dello Sport.

30-летний футболист может покинуть команду из Неаполя в конце следующего сезона на правах свободного агента, либо его приобретет новый клуб. Текущий контракт игрока истекает в июне 2023 года.

«Наполи» предлагал продление Кулибали новый контракт, но с пониженной зарплатой. Такой вариант не устроил защитника.

В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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