Почеттино — о дубле Галлахера: «Иметь в команде такого игрока — бесценно»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал дубль полузащитника Конора Галлахера в матче 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

«Думаю, это чрезвычайно преданный команде игрок, который в каждом эпизоде всегда отрабатывает на все сто. Иметь в команде такого игрока — бесценно. Я так рад за него, нам нужна была эта победа. Он говорил мне, что хочет остаться в «Челси», но решать ему и клубу. Я не беспокоюсь [насчет его возможного ухода], у него еще год по контракту, и это вопрос его отношений с клубом», — приводит слова Почеттино ESPN.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 очками. 17 февраля команда сыграет с «Манчестер Сити».