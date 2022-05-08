Невилл: «С огромным уважением отношусь к Конте, но слова Клоппа демонстрируют, почему он не подходит «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о тактике «Тоттенхэма».

«Я с огромным уважением отношусь к Конте и его футболу, но слова Клоппа наглядно демонстрируют, почему он не подходит «Манчестер Юнайтед», — написал Невилл на своей странице в Twitter.

Напомним, что Клопп после матча 36-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» заявил, что ему не нравится оборонительный футбол команды Антонио Конте.

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 83 баллами располагается на второй позиции и имеет один матч в запасе. «Тоттенхэм» идет на пятой строчке, набрав 62 очка.