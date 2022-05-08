Защитник «Болоньи» Хики отреагировал на интерес «Арсенала» к нему

Защитник «Болоньи» Аарон Хики отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Арсенала».

«Я вижу все эти новости, иногда друзья пишут мне и спрашивают, правда это или нет. Приятно знать, что мной интересуются другие клубы, это придает уверенности, но нужно продолжать работать дальше и фокусироваться на футболе. Возможно, я хотел бы когда-нибудь попробовать себя в каком-то другом клубе, но кто знает, что ждет нас в будущем?» — приводит Sky Sports слова Хики.

В сезоне-2021/22 Хики забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего шотландца в 15 миллионов евро.