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Каррагер: «Роналду не нужен никому в Европе, он уже не тот. «МЮ» не сможет избавиться от него»

Каррагер оценил ситуацию форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил ситуацию форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне всегда казалось, что такой момент придет, даже если Роналду и играл хорошо раньше. С ним подписали контракт на два года с опцией продления, и я не мог в это поверить, ведь он же никогда не согласится быть второй скрипкой ни для кого. Карьера Роналду получилась более длинной, потому что он очень профессионален.

Но Роналду 37 лет, в этом сезоне ему будет 38. Он уже не тот. Могу ошибаться, но ни один клуб Европы сейчас не хочет его подписать. Но сейчас все выглядит так, будет «МЮ» не сможет избавиться от Роналду, так как никто в Европе не хочет его», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее пояивлась информация, что Роналду участвует в тренировке «Манчестер Юнайтед» перед стартовым туром АПЛ.

2 августа несколько игроков манкунианского клуба, включая Роналду, покинули стадион «Олд Траффорд» по ходу второго тайма товарищеского матча с «Райо Вальекано», не дожидаясь финального свистка.

Матч «МЮ» — «Брайтон» пройдет 7 августа и начнется в 16.00 мск.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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