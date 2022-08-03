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Сегодня, 14:55

«Манчестер Юнайтед» не будет публиковать сведения о возможном наказании Роналду за уход с матча

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проведет внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом игроков с товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1), сообщает журналист Джеймс Дакер.

Несколько игроков манкунианского клуба, включая нападающего Криштиану Роналду, покинули стадион «Олд Траффорд» по ходу второго тайма встречи, не дожидаясь финального свистка.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг осудил поступок 37-летнего португальца и его партнеров по команде.

По информации источника, клуб не будет публиковать сведения о возможных наказаниях и штрафах для ушедших с матча игроков.

Источник: https://twitter.com/TelegraphDucker/status/1554786971104514048
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Райо Вальекано
Эрик тен Хаг
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