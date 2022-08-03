«Манчестер Юнайтед» не будет публиковать сведения о возможном наказании Роналду за уход с матча

«Манчестер Юнайтед» проведет внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом игроков с товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1), сообщает журналист Джеймс Дакер.

Несколько игроков манкунианского клуба, включая нападающего Криштиану Роналду, покинули стадион «Олд Траффорд» по ходу второго тайма встречи, не дожидаясь финального свистка.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг осудил поступок 37-летнего португальца и его партнеров по команде.

По информации источника, клуб не будет публиковать сведения о возможных наказаниях и штрафах для ушедших с матча игроков.