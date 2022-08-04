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Сегодня, 16:48

Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.

По информации источника, в манкунианском клубе надеются, что 26-летний француз восстановится от повреждения к матчу 2-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».

Напомним, что нападающий получил травму в товарищеском матче против «Атлетико» (0:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит Марсьяля игроком основного состава.

В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в матче 1-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://theathletic.com/3477001/2022/08/04/manchester-united-anthony-martial-injury/
Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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