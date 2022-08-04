Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит старт сезона из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.

По информации источника, в манкунианском клубе надеются, что 26-летний француз восстановится от повреждения к матчу 2-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».

Напомним, что нападающий получил травму в товарищеском матче против «Атлетико» (0:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит Марсьяля игроком основного состава.

В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в матче 1-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.