«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Штутгарта» Сосы

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Штутгарта» Борны Сосы, сообщает Bild.

По данным источника, поскольку игрок «Брайтона» Марк Кукурелья все ближе к переходу в «Челси», поэтому Хосеп Гвардиола рассматривает 24-летнего футболиста «Штутгарта» в качестве альтернативы.

В минувшем сезоне хорватский защитник сыграл за немецкий клуб 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Контракт Сосы рассчитан до 30 июня 2025 года.