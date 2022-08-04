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Сегодня, 15:01

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Штутгарта» Сосы

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Штутгарта» Борны Сосы, сообщает Bild.

По данным источника, поскольку игрок «Брайтона» Марк Кукурелья все ближе к переходу в «Челси», поэтому Хосеп Гвардиола рассматривает 24-летнего футболиста «Штутгарта» в качестве альтернативы.

В минувшем сезоне хорватский защитник сыграл за немецкий клуб 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Контракт Сосы рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/cfbayern/status/1554845505779388425?s=20&t=xIjc2w5ya6_16cyOSpzE7A
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