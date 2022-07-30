Каррагер рассказал, в каком клубе АПЛ мог бы заиграть Беллингем
Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о том, в каком клубе чемпионата Англии мог бы заиграть полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.
Ранее интерес к 19-летнему англичанину проявлял «Ливерпуль».
«Дело не только в «Ливерпуле», есть еще «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — все они следят за его игрой. Когда вы покупаете такого игрока, вы рассчитываете, что он будет играть за вас следующие 10-12 лет.
Его способности действительно хороши, он мог бы стать следующим Кевином де Брюйне, который, как мне кажется — лучший игрок АПЛ. Надеюсь, «Ливерпуль» его подпишет. Скрестим пальцы», — цитирует Каррагера Football Daily.
В прошедшем сезоне Беллингем сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 14 голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -