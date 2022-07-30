Каррагер рассказал, в каком клубе АПЛ мог бы заиграть Беллингем

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о том, в каком клубе чемпионата Англии мог бы заиграть полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Ранее интерес к 19-летнему англичанину проявлял «Ливерпуль».

«Дело не только в «Ливерпуле», есть еще «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — все они следят за его игрой. Когда вы покупаете такого игрока, вы рассчитываете, что он будет играть за вас следующие 10-12 лет.

Его способности действительно хороши, он мог бы стать следующим Кевином де Брюйне, который, как мне кажется — лучший игрок АПЛ. Надеюсь, «Ливерпуль» его подпишет. Скрестим пальцы», — цитирует Каррагера Football Daily.

В прошедшем сезоне Беллингем сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 14 голевых передач.