«Брентфорд» хочет подписать полузащитника «Сампдории» Дамсгора

«Брентфорд» интересуется полузащитником «Сампдории» Миккелем Дамсгором, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб предложил 14 миллионов евро за 22-летнего датчанина. Сообщается, что итальянская команда хочет включить в сделку пункт, согласно которому она получит от 20 до 25 процентов от последующей продажи футболиста.

В «Брентфорде» видят в Дамсгоре замену его соотечественнику Кристиану Эриксену, который перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

В прошлом сезоне Дамсгор принял участие в 12 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.