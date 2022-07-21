«Ноттингем Форест» объявил о подписании экс-хавбека «МЮ» Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перешел в «Ноттингем Форест» на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба 21 июля. Контракт с игроком подписан на один год.

29-летний Лингард покинул «МЮ» 1 июля 2022-го. В прошлом сезоне английский хавбек провел 21 матч за «красных дьяволов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 «Ноттингем Форест» выступит в АПЛ. Клуб вернулся в высшую лигу впервые с 1999 года.