Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:27

«Ноттингем Форест» объявил о подписании экс-хавбека «МЮ» Лингарда

Читать «СЭ» в
Джесси Лингард.
Фото ФК «Ноттингем Форест»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перешел в «Ноттингем Форест» на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба 21 июля. Контракт с игроком подписан на один год.

29-летний Лингард покинул «МЮ» 1 июля 2022-го. В прошлом сезоне английский хавбек провел 21 матч за «красных дьяволов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 «Ноттингем Форест» выступит в АПЛ. Клуб вернулся в высшую лигу впервые с 1999 года.

Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варан: «Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть»

Бывший защитник «Челси» Джонсон считает, что Роналду не сможет усилить стартовый состав лондонцев
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости