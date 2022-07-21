«Ноттингем Форест» объявил о подписании экс-хавбека «МЮ» Лингарда
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перешел в «Ноттингем Форест» на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба 21 июля. Контракт с игроком подписан на один год.
29-летний Лингард покинул «МЮ» 1 июля 2022-го. В прошлом сезоне английский хавбек провел 21 матч за «красных дьяволов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне-2022/23 «Ноттингем Форест» выступит в АПЛ. Клуб вернулся в высшую лигу впервые с 1999 года.
? @JesseLingard is a Red ??— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 21, 2022
?? #NFFC | #PL pic.twitter.com/5p7X4YW3AV
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3
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4
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5
|Арсенал
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6
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7
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0-0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
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Вест Хэм – Ман. Сити
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