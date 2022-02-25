Кин: «Игроки «Юнайтед» и «Сити» болтают друг с другом после матча. Я иногда даже с одноклубниками не разговаривал!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поведении современных футболистов.

«Игроки «Юнайтед» и «Сити» болтают друг с другом после матча, — приводит слова Кин Daily Mail. — Это неправильно. Я иногда даже с одноклубниками не разговаривал! Так все и было. Это не старомодно, но правильно».

Кин играл за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В составе манкунианцев полузащитник семь раз выиграл чемпионат Англии и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 17 баллов.