Скоулз: «Игроки «Манчестер Юнайтед» не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о наставнике команды Эрике тен Хаге.

«Игроки «Манчестер Юнайтед», наверное, не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг. Но он нашел способ побеждать с этими футболистами. Зачем тогда что-то менять и не использовать способ, который работает? Он нашел возможность играть на контратаках с этими футболистами. Например, Артета, Гвардиола и Юрген Клопп упрямые тренеры. Но тен Хаг иной, ему нужно отдать за это должное», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

4 сентября «МЮ» в матче 6-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Дублем в составе команды отметился Маркус Рэшфорд и еще один мяч забил Антони.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 6 матчах. В следующем туре команда тен Хага сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» (11 сентября, 18.30 мск).