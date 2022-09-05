Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони назвал Роналду идолом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони в социальных сетях обратился к форварду Криштиану Роналду, назвав его идолом.

«Идол», — написал Антони, отметив Роналду.

22-летний бразилец забил гол в дебютном матче против «Арсенала» (3:1).

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в конце августа. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 95 миллионов евро. Форвард подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года.