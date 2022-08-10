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Скоулз: «Холанн напоминает мне ван Нистелроя — безжалостного финишера»

Бывший полузащитник «МЮ» Скоулз сравнил Холанна с ван Нистелроем
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (2:0). В прошедшей встрече 22-летний норвежец оформил дубль.

«Эрлин такой молодой игрок, такой уверенный в себе, — приводит Manchester Evening News слова Скоулза в эфире Premier League Matchday Live show. — Холанн напоминает мне Руда ван Нистелроя — безжалостного финишера. Когда Эрлин входит в штрафную, ты чувствуешь, что он собирается забить, и ты чувствуешь, что он не собирается давать вратарю ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был так уверен, просто сделал шаг и пробил в нижний угол«.

По мнению экс-полузащитника, у нападающего получился отличный дебют.

«Я думал, что адаптация может занять некоторое время, но немного ошибся. Этот парень обладает отличными качествами — умением забивать мячи, движением», — сказал он.

10 мая «горожане» объявили о подписании контракта с Холанном. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/manchester-city-haaland-paul-scholes-24705446
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
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Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

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Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

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