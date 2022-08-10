Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (2:0). В прошедшей встрече 22-летний норвежец оформил дубль.

«Эрлин такой молодой игрок, такой уверенный в себе, — приводит Manchester Evening News слова Скоулза в эфире Premier League Matchday Live show. — Холанн напоминает мне Руда ван Нистелроя — безжалостного финишера. Когда Эрлин входит в штрафную, ты чувствуешь, что он собирается забить, и ты чувствуешь, что он не собирается давать вратарю ни единого шанса. Даже перед своим пенальти он был так уверен, просто сделал шаг и пробил в нижний угол«.

По мнению экс-полузащитника, у нападающего получился отличный дебют.

«Я думал, что адаптация может занять некоторое время, но немного ошибся. Этот парень обладает отличными качествами — умением забивать мячи, движением», — сказал он.

10 мая «горожане» объявили о подписании контракта с Холанном. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.