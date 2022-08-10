«Манчестер Сити» близок к приобретению защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» близок к подписанию защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит более 10 миллионов евро. На данный момент стороны обсуждают последние детали, после чего сделка будет завершена.

Отмечается, что «Сити» первоначально планировал отдать 21-летнего футболиста в аренду в «Жирону», но теперь клуб рассматривает возможность сохранения Гомеса в составе первой команды.

В прошлом сезоне защитник провел за «Андерлехт» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.