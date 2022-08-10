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Сегодня, 09:12

«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Вильярреала»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» стремится подписать защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, испанский клуб готов продать эквадорского футболиста за 20 миллионов евро. «Ноттингем» ранее отказался от подписания игрока «Бетиса» Алекс Морено и сейчас находится в поиске защитника.

24-летний Эступиньян играет за «Вильярреал» с 2020 года. Он перешел в испанский клуб из «Уотфорда». В минувшем сезоне защитник сыграл за команду 41 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Контрак Эступиньяна с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a9195619654380053342-nottingham-forest-fonce-sur-pervis-estupinan
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Ноттингем Форест
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 - : -
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