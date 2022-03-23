Погба согласен, что за сборную Франции играет лучше, чем за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился, что за национальную команду играет лучше, чем за клуб.

«С этим я согласен, — приводит слова Погба Get French Football News. — Это правда. В сборной Франции я играю постоянно, а система игры отличается от той, что в «Манчестер Юнайтед». Ну и в национальной команде, прежде всего, я играю на своей позиции».

По словам полузащитника, ему тяжело сохранять стабильность, когда постоянно меняется его позиция, игровой стиль команды и партнеры.

«У меня очень хорошие отношения с Дидье Дешамом, он дал мне роль в сборной Франции, которая мне знакома. А есть ли у меня роль в «Манчестер Юнайтед»? Я задаю себе этот вопрос и не знаю ответа. Я хочу продолжать побеждать и прогрессировать. Я бы хотел вернуть те годы, в которые не выиграл трофеи. Нужно быть откровенным. Я недоволен последними пятью годами карьеры. Я хочу брать трофеи — с «МЮ» или другим клубом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний француз забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.