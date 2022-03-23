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Погба: «Недоволен последними пятью годами карьеры. Хочу брать трофеи — с «МЮ» или другим клубом»

Погба согласен, что за сборную Франции играет лучше, чем за «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился, что за национальную команду играет лучше, чем за клуб.

«С этим я согласен, — приводит слова Погба Get French Football News. — Это правда. В сборной Франции я играю постоянно, а система игры отличается от той, что в «Манчестер Юнайтед». Ну и в национальной команде, прежде всего, я играю на своей позиции».

По словам полузащитника, ему тяжело сохранять стабильность, когда постоянно меняется его позиция, игровой стиль команды и партнеры.

«У меня очень хорошие отношения с Дидье Дешамом, он дал мне роль в сборной Франции, которая мне знакома. А есть ли у меня роль в «Манчестер Юнайтед»? Я задаю себе этот вопрос и не знаю ответа. Я хочу продолжать побеждать и прогрессировать. Я бы хотел вернуть те годы, в которые не выиграл трофеи. Нужно быть откровенным. Я недоволен последними пятью годами карьеры. Я хочу брать трофеи — с «МЮ» или другим клубом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний француз забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/paul-pogba-on-if-plays-better-for-france-than-manchester-its-the-truth-it-is-simple-why/
Поль Погба
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Ливерпуль

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Диогу Жота

Диогу Жота

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Тоттенхэм Хотспур

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
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Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

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