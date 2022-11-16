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Сегодня, 14:39

Бывший игрок сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл заявил, что завершает карьеру.

«Футбол — игра, которая принесла мне массу удовольствия и успех. И в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу с уверенностью сказать, что отдал футболу все, что у меня было. Я достиг того, о чем мечтал. Начиная с потрясающих высот — победы в Лиге чемпионов и премьер-лиге — заканчивая выпавшей мне честью быть капитаном сборной и «Челси» в команде, выигравшей Кубок Англии», — написал Кэхилл в соцсетях.

Он также заявил, что эти воспоминания останутся с ним навсегда. По его словам, за свою карьеру у него появилось множество друзей в футбольном мире, и он хочет поблагодарить все партнеров, тренеров и героев, которые трудятся за кулисами.

«Принять решение о завершении карьеры было нелегко. Я провел 20 лет, тренируясь каждый день, чтобы достичь лучшей формы и помочь команде добиться успеха. Но после долгих размышлений я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры», — добавил Кэхилл.

36-летний защитник является двукратным победителем чемпионата Англии и Лиги Европы, а также один раз завоевал кубок Лиги чемпионов. Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и провел за английский клуб 290 матчей, забил 25 мячей и отдал семь результативных передач. Также он выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон», «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

Футбол
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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