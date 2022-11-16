Бывший игрок сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл заявил, что завершает карьеру.

«Футбол — игра, которая принесла мне массу удовольствия и успех. И в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу с уверенностью сказать, что отдал футболу все, что у меня было. Я достиг того, о чем мечтал. Начиная с потрясающих высот — победы в Лиге чемпионов и премьер-лиге — заканчивая выпавшей мне честью быть капитаном сборной и «Челси» в команде, выигравшей Кубок Англии», — написал Кэхилл в соцсетях.

Он также заявил, что эти воспоминания останутся с ним навсегда. По его словам, за свою карьеру у него появилось множество друзей в футбольном мире, и он хочет поблагодарить все партнеров, тренеров и героев, которые трудятся за кулисами.

«Принять решение о завершении карьеры было нелегко. Я провел 20 лет, тренируясь каждый день, чтобы достичь лучшей формы и помочь команде добиться успеха. Но после долгих размышлений я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры», — добавил Кэхилл.

36-летний защитник является двукратным победителем чемпионата Англии и Лиги Европы, а также один раз завоевал кубок Лиги чемпионов. Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и провел за английский клуб 290 матчей, забил 25 мячей и отдал семь результативных передач. Также он выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон», «Кристал Пэлас» и «Борнмут».