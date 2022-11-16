Аарон Леннон объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Аарон Леннон объявил о завершении карьеры.

«Я наконец решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. После взвешивания всех вариантов я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье. Это было очень трудное решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста, и последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были потрясающими. Я очень взволнован следующей главой в моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Футбольный мир, спасибо от всего сердца», — написал 35-летний игрок в своих социальных сетях.

Леннон выступал за «Тоттенхэм» в 2005-2015 годах и провел за клуб 364 матча во всех турнирах, забив 30 голов. Также он был игроком «Лидса», «Эвертона», «Бернли» и турецкого клуба «Кайсериспор». Последним клубом в карьере хавбека стал «Бернли», который футболист покинул в июле 2022 года в качестве свободного агента.