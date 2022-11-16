«Арсенал» планирует приобрести Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Арсенала», сообщает Calciomercato.

По информации издания, лондонцы планируют приобрести словацкого игрока уже в январе. Руководство англичан намерено в скором времени провести переговоры о трансфере игрока. Также сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «ПСЖ», но клубы не смогли договориться о сделке.

Действующее соглашение защитника с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что «Интер» надеется продлить контракт со Шкриньяром в ближайшие недели.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и результативными действиями не отметился.