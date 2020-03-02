Бывший игрок «Ливерпуля»: «Клопп должен быстро что-то изменить, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал работу главного тренера красных Юргена Клоппа. По его словам, мерсисайдцы нуждаются в смене тактики, если хотят побороться за победу в Лиге чемпионов.

— Они выиграют Премьер-Лигу, но если они хотят стать победителями Лиги чемпионов, Клопп должен быстро что-то изменить, он должен сделать это прямо сейчас, — рассказал Никол ESPN. — Думаю, то, через что они проходят, касается психологической стороны игры, поскольку физические вопросы сегодня решить очень просто благодаря фитнес-тренерам и методам, которые они используют.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» красные проиграли со счетом 0:1. За матрасников голом отметился Сауль Ньигес. Ответный матч пройдет 11 марта.