Бывший главный тренер «Сток Сити» Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер «Сток Сити», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича» Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры.

Последним местом работы Пьюлиса был «Шеффилд Уэнсдей», где он продержался только 10 матчей в 2020 году.

Выступая в студии Sky Sports в день трансферного дедлайна, 65-летний валлиец подтвердил, что окончательно ушел на пенсию.

Пьюлис прежде всего запомнился своей работой в «Сток Сити» в свой второй период в клубе — с 2006 по 2013 год. При нем команда выходила в Лигу Европы и играла в финале Кубка Англии.