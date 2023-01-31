«Бенфика» дала добро «Челси» на проведение медосмотра Энцо Фернандеса

«Бенфика» дала добро на проведение медосмотра полузащитника Энцо Фернандеса в Португалии, утверждает The Athletic.

Руководство «орлов» и «Челси» все еще не пришли к соглашению по трансферу 22-летнего игрока, но переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за футболиста более 120 миллионов евро.

Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.