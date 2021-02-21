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«Фулхэм» победил «Шеффилд Юнайтед»

00:56
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«Фулхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Адемолы Лукмана.

После этого матча «Фулхэм» с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней, 20-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

25-й тур

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Лукман, 61.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик, Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Тете, 78), Маджа (Лемина, 86), Лукман (Б.Рид, 90+2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка (Богл, 80), Бэшем (Норвуд, 51), Стивенс, Ампаду, Болдок, К.Брайан, Флек, Ландстрем (Макголдрик, 74), Шарп, Макберни.

Предупреждения: Замбо Ангисса, 45+2. Болдок, 79. Макголдрик, 90+1.

Судья: Аткинсон (Англия).

20 февраля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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