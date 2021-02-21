«Фулхэм» победил «Шеффилд Юнайтед»
«Фулхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Адемолы Лукмана.
После этого матча «Фулхэм» с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками — на последней, 20-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: Лукман, 61.
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик, Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Тете, 78), Маджа (Лемина, 86), Лукман (Б.Рид, 90+2).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка (Богл, 80), Бэшем (Норвуд, 51), Стивенс, Ампаду, Болдок, К.Брайан, Флек, Ландстрем (Макголдрик, 74), Шарп, Макберни.
Предупреждения: Замбо Ангисса, 45+2. Болдок, 79. Макголдрик, 90+1.
Судья: Аткинсон (Англия).
20 февраля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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