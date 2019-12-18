Бывший форвард «Челси» получил год общественных работ за публичную мастурбацию

Бывший нападающий «Челси», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» и других английских клубов Нил Шипперли обязан выполнять общественно полезные работы по решению суда. Англичанин был наказан за прилюдную мастурбацию.

Как сообщает ВВС, 45-летний экс-футболист мастурбировал в присутствии 16-летней девочки и ее матери. Шипперли также обязали пройти курс лечения на протяжении 20 дней. Инцидент произошел в Лондоне, когда бывший игрок ехал на грузовике. Мать девочки рассказала, что Шипперли остановил свою машину перед ними и открыл окно. Она поблагодарила его за то, что он пропустил их, но затем увидела, что он держит в руке свой пенис и смотрит прямо на них.

Нил Шипперли выступал за «Челси» с 1992 по 1995 год. Он провел за команду 37 матчей и забил семь мячей.