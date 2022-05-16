Мерсон: «Ливерпуль» может обыграть «Саутгемптон» хоть 55:0, шансов на титул нет»

Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» не сможет обойти «Манчестер Сити» в турнирной таблице и стать чемпионом Англии.

«Ливерпуль» может обыграть «Саутгемптон» хоть 55:0, это уже не имеет значения. У него нет шансов на чемпионство. «Манчестер Сити» нужно обыграть «Астон Виллу» дома в последнем туре — на такие условия согласится любой в миллионе случаев из миллиона. «Сити» набрал очень важное очко в игре с «Вест Хэмом» (2:2) и выиграет турнир. Но это была отличная гонка с постоянным давлением друг на друга. Теряешь хоть очко — тебе конец. «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Тоттенхэмом», и на этом для него все закончилось даже за три тура до конца», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Завтра, 17 мая, «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптон» в 37-м туре АПЛ. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 86 очков. «Сити» находится на первом месте (90 очков).

В последнем, 38-м туре, «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном».