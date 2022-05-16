Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на победу в чемпионате Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии.

«Да, у нас есть шансы выиграть чемпионат, но так ли они велики? Я не вспомню, когда «Манчестер Сити» в последний раз терял очки два раза подряд. Это очень сильная команда», — приводит журналист Нил Джонс слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 86 очками, уступая «Манчестер Сити» 4 очка. Мерсисайдцам предстоит провести еще два матча в сезоне — против «Саутгемптона» (17 мая) и «Вулверхэмптона» (22 мая).

У «Манчестер Сити» осталась одна игра в сезоне — против «Астон Виллы» (22 мая).