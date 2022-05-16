Times: продажа «Челси» под вопросом из-за разногласий Абрамовича с правительством Британии

Продажа «Челси» находится под вопросом после отказа нынешнего владельца команды Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times. По информации британского издания, в правительстве серьезно обеспокоены, что задержка может угрожать жизнеспособности клуба.

7 мая «Челси» объявил о договоренности по продаже контрольного пакета акций «синих» консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули.

В правительстве предлагают перевести 2,6 миллиарда фунтов от продажи «Челси» на счет условного депонирования до тех пор, пока не будет уверенности, что эти средства могут быть переданы в фонд помощи Украине.

Абрамович настаивает на том, что долг «Челси» в размере 1,6 миллиарда фунтов перед связанной с ним компанией должен быть погашен, а затем заморожен и передан в фонд.

Однако в правительстве считают, что такая схема нарушит правила санкций, наложенных на Абрамовича, поскольку не будет никаких юридических гарантий непопадания денег к россиянину или его бенефициарам.

В начале мая английские СМИ уже писали, что нежелание Абрамовича списать долг тормозит сделку по продаже лондонского клуба, но представитель россиянина опроверг этот слух.