Бывшая девушка Унаи Эмери: «Он называл меня колдуньей после увольнения из «Арсенала»
Саша Райт в интервью The Sun рассказала о романе с бывшим главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, с которым рассталась в сентябре 2019 года. Девушка призналась, что их отношения длились около двух лет.
«Я доверяла Унаи и действительно верила, что мы когда-нибудь поженимся и заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин. Но в конце концов поняла, что он не готов к серьезным отношениям. После увольнения из «Арсенала» он обвинил меня в случившемся. Унаи сказал мне, что я колдунья, так как принесла ему столько неудач. С того дня они начали проигрывать. Он был очень взволнован из-за расставания».
Отметим, что Эмери женат на Луизе Фернандес. Испанский специалист возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.