Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Футболист «Ньюкасла» Сент-Максимен подарил фанату часы за 2 тысячи евро

20:33
Теги:

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен сделал фанату клуба Майклу Урвину дорогостоящий подарок, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист подарил болельщику часы TAG Heuer Aquaracer стоимостью 2,3 тысяч евро, примерно 200 тысяч рублей. Сент-Максимен вручил Майклу часы перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:3).

Фаната рассказал о данной ситуации в своем Twitter-аккаунте.

«Я посещаю «Сент-Джеймс-парк» уже почти 30 лет и никогда не был так счастлив, как сегодня. Все благодаря этому великодушному человеку. Он просто подошел и подарил мне эти часы! Совершенно ошарашен, не могу найти слов! Удачи, мой друг, Аллан», — написал Майкл Урвин.

«Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 6 очков в 12 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/16812829/newcastle-saint-maximin-fan-watch-brentford/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Молдавия ответила на заявление «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа
1
1