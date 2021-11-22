Футболист «Ньюкасла» Сент-Максимен подарил фанату часы за 2 тысячи евро

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен сделал фанату клуба Майклу Урвину дорогостоящий подарок, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист подарил болельщику часы TAG Heuer Aquaracer стоимостью 2,3 тысяч евро, примерно 200 тысяч рублей. Сент-Максимен вручил Майклу часы перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:3).

Фаната рассказал о данной ситуации в своем Twitter-аккаунте.

«Я посещаю «Сент-Джеймс-парк» уже почти 30 лет и никогда не был так счастлив, как сегодня. Все благодаря этому великодушному человеку. Он просто подошел и подарил мне эти часы! Совершенно ошарашен, не могу найти слов! Удачи, мой друг, Аллан», — написал Майкл Урвин.

I've been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ??? maxi is a true geordie good luck today my friend for life ? pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ — Michael Urwin (@michaelurwin14) November 20, 2021

«Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 6 очков в 12 матчах.