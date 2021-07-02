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Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

13:57
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хуаном Матой. Новый контракт 33-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года.

В составе «МЮ» Мата выступает с 2014 года. В английский клуб футболист перешел из «Челси». В минувшем сезоне АПЛ хавбек провел девять матчей, забив 1 мяч и отдав две результативные передачи. Всего в активе испанского игрока 271 матч и 50 голов за «Юнайтед».

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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