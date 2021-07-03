«Эвертон» проявляет интерес к Коутинью

«Эвертон» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью. Английский клуб готов взять в аренду 29-летнего бразильца с опцией последующего выкупа, сообщает Marca.

В сезоне-2020/21 Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился 3 забитыми мячами и 2 ассистами.

Несмотря на то, что он был одним из самых дорогих трансферов в истории клуба, после перехода в «блаугранас» он провел всего 89 матчей.