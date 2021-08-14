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Бруну Фернандеш доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Лидсом»

17:36
Бруну Фернандеш. Фото AFP
Бруну Фернандеш. Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокоментировал победу над «Лидсом» в первом туре чемпионата Англии (5:1).

«Мы скучали по болельщикам, очень довольны результатом. Сегодня все счастливы и довольны.

Люди обсуждают качества Погба, но его уровень неоспорим. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он показал это. Поль — важный игрок «МЮ». Мы знаем, что от него можно ожидать таких матчей.

Моя цель в каждом сезоне — стать лучше, чем в прошлом. Хочу быть все лучше и лучше в каждом матче. Начал с трех голов, но мне предстоит долгий путь.

Нужно идти от игры к игре. С таким настроем мы чего-то добьемся», — приводит слова Фернандеша BBC Sport.

Фернандеш в этом матче оформил хет-трик. На счету Поля Погба четыре голевые передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Урал 0
1-й тайм

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57738233

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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