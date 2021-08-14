Бруну Фернандеш доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Лидсом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокоментировал победу над «Лидсом» в первом туре чемпионата Англии (5:1).
«Мы скучали по болельщикам, очень довольны результатом. Сегодня все счастливы и довольны.
Люди обсуждают качества Погба, но его уровень неоспорим. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он показал это. Поль — важный игрок «МЮ». Мы знаем, что от него можно ожидать таких матчей.
Моя цель в каждом сезоне — стать лучше, чем в прошлом. Хочу быть все лучше и лучше в каждом матче. Начал с трех голов, но мне предстоит долгий путь.
Нужно идти от игры к игре. С таким настроем мы чего-то добьемся», — приводит слова Фернандеша BBC Sport.
Фернандеш в этом матче оформил хет-трик. На счету Поля Погба четыре голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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