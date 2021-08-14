Бруну Фернандеш доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Лидсом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокоментировал победу над «Лидсом» в первом туре чемпионата Англии (5:1).

«Мы скучали по болельщикам, очень довольны результатом. Сегодня все счастливы и довольны.

Люди обсуждают качества Погба, но его уровень неоспорим. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он показал это. Поль — важный игрок «МЮ». Мы знаем, что от него можно ожидать таких матчей.

Моя цель в каждом сезоне — стать лучше, чем в прошлом. Хочу быть все лучше и лучше в каждом матче. Начал с трех голов, но мне предстоит долгий путь.

Нужно идти от игры к игре. С таким настроем мы чего-то добьемся», — приводит слова Фернандеша BBC Sport.

Фернандеш в этом матче оформил хет-трик. На счету Поля Погба четыре голевые передачи.