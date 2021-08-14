Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой команды в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (5:1).

«Я и не мог просить о большем. Перед первым матчем всегда присутствует некоторое волнение: все ли было сделано хорошо в плане физподготовки, тактики? Тренировки были направлены на этот конкретный матч. Фантастический день.

Я очень доволен нынешним составом. Мы ждали, пока Варан со всем разберется. Санчо будет становиться все лучше и лучше. Еще несколько игроков вернутся, так что ситуация хорошая.

Конечно, когда Бруно Фернандеш забивает три мяча, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но для меня важнее вся команда. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними», — цитирует Сульшера BBC.