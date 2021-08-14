Сульшер — о разгроме «Лидса»: «Я и не мог просить о большем»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой команды в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (5:1).
«Я и не мог просить о большем. Перед первым матчем всегда присутствует некоторое волнение: все ли было сделано хорошо в плане физподготовки, тактики? Тренировки были направлены на этот конкретный матч. Фантастический день.
Я очень доволен нынешним составом. Мы ждали, пока Варан со всем разберется. Санчо будет становиться все лучше и лучше. Еще несколько игроков вернутся, так что ситуация хорошая.
Конечно, когда Бруно Фернандеш забивает три мяча, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но для меня важнее вся команда. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними», — цитирует Сульшера BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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