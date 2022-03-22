В «Манчестер Юнайтед» считают, что проблемы «ПСЖ» связаны не с Почеттино

«Манчестер Юнайтед» не опирается на работу Почеттино в «ПСЖ», оценивая тренера

«Манчестер Юнайтед» не опирается на работу Маурисио Почеттино в «ПСЖ», оценивая тренера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает Почеттино как тренера, превратившего «Тоттенхэм» в достойного конкурента «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

Отмечается, что работа 50-летнего аргентинца в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле» является для руководства «Юнайтед» более важным и показательным фактором, нежели результаты с «ПСЖ».

В «МЮ» считают, что проблемы парижской команды связаны не с тренером, ориентируясь на успехи Карло Анчелотти, Унаи Эмери и Томаса Тухеля после отъезда из Франции.