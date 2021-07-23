«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с воспитанником «Челси»

«Брентфорд» на официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим полузащитником Пирт-Харрисом Майлсом. Соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

? We are delighted to confirm the signing of West London born midfielder @PeartHarris on a long-term deal from Chelsea



? https://t.co/w0tuDpyi4C#BrentfordFC pic.twitter.com/qdjZC8m2HV — Brentford FC (@BrentfordFC) July 23, 2021

Ранее 18-летний хавбек выступал за молодежную команду «Челси». В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.