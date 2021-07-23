«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с воспитанником «Челси»
18:16
«Брентфорд» на официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим полузащитником Пирт-Харрисом Майлсом. Соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее 18-летний хавбек выступал за молодежную команду «Челси». В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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