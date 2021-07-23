«Ливерпуль» продолжает переговоры с Салахом по поводу нового контракта

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает Liverpool Echo. Стороны в ближайшее время продолжат переговоры по поводу нового соглашения.

Действующий контракт Салаха истекает в июне 2023 года. В клубе не хотят расставаться с одним из лидеров команды и хотят предложить игроку новый договор на улучшенных условиях.

Напомним, что Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету египтянина 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 22 гола и отдал пять результативных передач.