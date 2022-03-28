«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» готов предложить новый контракт полузащитнику Кристиану Эриксену, пишет The Times.

Отмечается, что клуб еще не сделал 30-летнему датчанину официального предложения по пролонгации соглашения, которое истекает в июне 2022 года.

Напомним, что зимой английский клуб подписал контракт с футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.

Ранее игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.