Саутгейт поддержал Харри Магуайра и объяснил его вызов в сборную Англии

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника «МЮ» и сборной России Харри Магуайра. Болельщики недовольны его игрой в клубе.

«Он привел нас к полуфиналу чемпионата мира и финалу чемпионата Европы, не сомневаюсь, он более чем способен играть на самом высоком уровне.

У «МЮ» сейчас сложный период, на это много причин. Это не значит, что можно пару лет быть в плохой форме и все равно попадать в сборную. Иногда все зависит от конкуренции на позиции. У нас были нападающие, потерявшие форму, но у них была прямая замена. Так что решение непростое», — сказал Саутгейт SkySport.

В этом сезоне 29-летний защитник провел 24 матча в АПЛ, забив 1 гол. «МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ.