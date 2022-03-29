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Сегодня, 06:51

Саутгейт поддержал Харри Магуайра и объяснил его вызов в сборную Англии

Гарет Саутгейт объяснил вызов в сборную Англии Харри Магуайера
Виктория Кравченко
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Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника «МЮ» и сборной России Харри Магуайра. Болельщики недовольны его игрой в клубе.

«Он привел нас к полуфиналу чемпионата мира и финалу чемпионата Европы, не сомневаюсь, он более чем способен играть на самом высоком уровне.

У «МЮ» сейчас сложный период, на это много причин. Это не значит, что можно пару лет быть в плохой форме и все равно попадать в сборную. Иногда все зависит от конкуренции на позиции. У нас были нападающие, потерявшие форму, но у них была прямая замена. Так что решение непростое», — сказал Саутгейт SkySport.

В этом сезоне 29-летний защитник провел 24 матча в АПЛ, забив 1 гол. «МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ.

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1X

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Нидерланды
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X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Харри Магуайр
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
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