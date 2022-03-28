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Сегодня, 20:24

Нападающий «Лидса» Бэмфорд может пропустить остаток сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы стопы.

«После встреч с консультантами в начале этой недели мы можем подтвердить, что у Патрика Бэмфорда травма стопы. Положительным моментом является то, что Патрику не потребуется операция», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Стопа беспокоила Патрика на протяжении последних 12 месяцев, однако в недавнем столкновении соперником повреждение перешло от частичного надрыва связки к ее полному разрыву.

Отмечается, что примерное время восстановления составит около шести недель.

Нападающий «Лидса» провел в лазарете большую часть сезона. В этом году он сыграл в АПЛ 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Лидс
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Вулверхэмптон – Челси
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Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
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15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
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20.04 21:45
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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Юнайтед

 9
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Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Астон Вилла

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