Нападающий «Лидса» Бэмфорд может пропустить остаток сезона

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы стопы.

«После встреч с консультантами в начале этой недели мы можем подтвердить, что у Патрика Бэмфорда травма стопы. Положительным моментом является то, что Патрику не потребуется операция», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Стопа беспокоила Патрика на протяжении последних 12 месяцев, однако в недавнем столкновении соперником повреждение перешло от частичного надрыва связки к ее полному разрыву.

Отмечается, что примерное время восстановления составит около шести недель.

Нападающий «Лидса» провел в лазарете большую часть сезона. В этом году он сыграл в АПЛ 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.